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Британия и союзники передадут Украине 30 000 беспилотников на сумму около $55 млн

14:41, 10 января 2025
25-й «Рамштайн»: Украина получит дроны, ПВО и долгосрочную поддержку.
Британия и союзники передадут Украине 30 000 беспилотников на сумму около $55 млн
Фото: Facebook / Rustem Umerov
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Великобритания вместе с союзниками передаст Украине 30 000 беспилотников на сумму £45 млн ($55 млн). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»).

Основные результаты заседания:

  • Беспилотники: Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция обеспечат поставку новых дронов.
  • Норвегия: Выделяет 700 млн норвежских крон для закупки беспилотников в рамках международной инициативы.
  • Исландия: Инвестирует 2 млн евро в производство украинского оружия по «датской модели».
  • США: Новый пакет помощи на $500 млн, который включает ракеты для ПВО, ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для F-16.
  • Канада: Предоставила 440 млн канадских долларов, в том числе 100 млн на украинское вооружение.
  • Германия: В 2025 году передаст Украине 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков.

Умеров отметил, что утверждены долгосрочные дорожные карты развития Сил обороны Украины до 2027 года в рамках восьми ключевых направлений:

  • авиация;
  • ПВО;
  • морские способности;
  • артиллерия;
  • бронетехника;
  • ИТ;
  • дроны;
  • разминирование.

Украина также представила военную стратегию, которая основывается на четырех приоритетах:

  • стабилизация линии фронта;
  • укрепление обороноспособности;
  • защита неба и морских путей;
  • асимметричный ответ агрессору.

Министр выразил благодарность США и Ллойду Остину за координацию, благодаря которой более 50 стран объединились для поддержки Украины. Участники «Рамштайн» предоставили Украине более $145 млрд помощи по безопасности за три года полномасштабной войны.

«Это результат настоящего единства свободного мира», - подчеркнул Умеров.

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оружие Великобритания Рамштайн

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