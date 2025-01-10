Британия и союзники передадут Украине 30 000 беспилотников на сумму около $55 млн

Великобритания вместе с союзниками передаст Украине 30 000 беспилотников на сумму £45 млн ($55 млн). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»).
Основные результаты заседания:
Умеров отметил, что утверждены долгосрочные дорожные карты развития Сил обороны Украины до 2027 года в рамках восьми ключевых направлений:
Украина также представила военную стратегию, которая основывается на четырех приоритетах:
Министр выразил благодарность США и Ллойду Остину за координацию, благодаря которой более 50 стран объединились для поддержки Украины. Участники «Рамштайн» предоставили Украине более $145 млрд помощи по безопасности за три года полномасштабной войны.
«Это результат настоящего единства свободного мира», - подчеркнул Умеров.
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