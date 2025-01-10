Британия и союзники передадут Украине 30 000 беспилотников на сумму около $55 млн

25-й «Рамштайн»: Украина получит дроны, ПВО и долгосрочную поддержку.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

Великобритания вместе с союзниками передаст Украине 30 000 беспилотников на сумму £45 млн ($55 млн). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»).

Основные результаты заседания:

Беспилотники: Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция обеспечат поставку новых дронов.

Норвегия: Выделяет 700 млн норвежских крон для закупки беспилотников в рамках международной инициативы.

Исландия: Инвестирует 2 млн евро в производство украинского оружия по «датской модели».

США: Новый пакет помощи на $500 млн, который включает ракеты для ПВО, ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для F-16.

Канада: Предоставила 440 млн канадских долларов, в том числе 100 млн на украинское вооружение.

Германия: В 2025 году передаст Украине 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков.

Умеров отметил, что утверждены долгосрочные дорожные карты развития Сил обороны Украины до 2027 года в рамках восьми ключевых направлений:

авиация;

ПВО;

морские способности;

артиллерия;

бронетехника;

ИТ;

дроны;

разминирование.

Украина также представила военную стратегию, которая основывается на четырех приоритетах:

стабилизация линии фронта;

укрепление обороноспособности;

защита неба и морских путей;

асимметричный ответ агрессору.

Министр выразил благодарность США и Ллойду Остину за координацию, благодаря которой более 50 стран объединились для поддержки Украины. Участники «Рамштайн» предоставили Украине более $145 млрд помощи по безопасности за три года полномасштабной войны.

«Это результат настоящего единства свободного мира», - подчеркнул Умеров.

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