Британія та союзники передадуть Україні 30 000 безпілотників на суму близько $55 млн

Велика Британія разом із союзниками передасть Україні 30 000 безпілотників на суму £45 млн ($55 млн). Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, підбиваючи підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).
Основні результати засідання:
Умєров зазначив, що затверджено довгострокові дорожні карти розвитку Сил оборони України до 2027 року в рамках восьми ключових напрямів:
Україна також презентувала військову стратегію, яка ґрунтується на чотирьох пріоритетах:
Міністр висловив вдячність США та Ллойду Остіну за координацію, завдяки якій понад 50 країн об'єдналися для підтримки України. Учасники «Рамштайну» надали Україні понад $145 млрд безпекової допомоги за три роки повномасштабної війни.
«Це результат справжньої єдності вільного світу», — наголосив Умєров.
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