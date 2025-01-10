Британія та союзники передадуть Україні 30 000 безпілотників на суму близько $55 млн

25-й «Рамштайн»: Україна отримає дрони, ППО та довгострокову підтримку.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

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Велика Британія разом із союзниками передасть Україні 30 000 безпілотників на суму £45 млн ($55 млн). Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, підбиваючи підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Основні результати засідання:

Безпілотники: Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція забезпечать поставку нових дронів.

Норвегія: Виділяє 700 млн норвезьких крон для закупівлі безпілотників у межах міжнародної ініціативи.

Ісландія: Інвестує 2 млн євро у виробництво української зброї за «данською моделлю».

США: Новий пакет допомоги на $500 млн, який включає ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для F-16.

Канада: Надала 440 млн канадських доларів, зокрема 100 млн на українське озброєння.

Німеччина: У 2025 році передасть Україні 6 систем ППО IRIS-T і найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів.

Умєров зазначив, що затверджено довгострокові дорожні карти розвитку Сил оборони України до 2027 року в рамках восьми ключових напрямів:

авіація;

ППО;

морські спроможності;

артилерія;

бронетехніка;

ІТ;

дрони;

розмінування.

Україна також презентувала військову стратегію, яка ґрунтується на чотирьох пріоритетах:

стабілізація лінії фронту;

зміцнення обороноздатності;

захист неба і морських шляхів;

асиметрична відповідь агресору.

Міністр висловив вдячність США та Ллойду Остіну за координацію, завдяки якій понад 50 країн об'єдналися для підтримки України. Учасники «Рамштайну» надали Україні понад $145 млрд безпекової допомоги за три роки повномасштабної війни.

«Це результат справжньої єдності вільного світу», — наголосив Умєров.

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