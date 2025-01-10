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Британія та союзники передадуть Україні 30 000 безпілотників на суму близько $55 млн

14:41, 10 січня 2025
25-й «Рамштайн»: Україна отримає дрони, ППО та довгострокову підтримку.
Британія та союзники передадуть Україні 30 000 безпілотників на суму близько $55 млн
Фото: Facebook / Rustem Umerov
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Велика Британія разом із союзниками передасть Україні 30 000 безпілотників на суму £45 млн ($55 млн). Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, підбиваючи підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Основні результати засідання:

  • Безпілотники: Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція забезпечать поставку нових дронів.
  • Норвегія: Виділяє 700 млн норвезьких крон для закупівлі безпілотників у межах міжнародної ініціативи.
  • Ісландія: Інвестує 2 млн євро у виробництво української зброї за «данською моделлю».
  • США: Новий пакет допомоги на $500 млн, який включає ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для F-16.
  • Канада: Надала 440 млн канадських доларів, зокрема 100 млн на українське озброєння.
  • Німеччина: У 2025 році передасть Україні 6 систем ППО IRIS-T і найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів.

Умєров зазначив, що затверджено довгострокові дорожні карти розвитку Сил оборони України до 2027 року в рамках восьми ключових напрямів:

  • авіація;
  • ППО;
  • морські спроможності;
  • артилерія;
  • бронетехніка;
  • ІТ;
  • дрони;
  • розмінування.

Україна також презентувала військову стратегію, яка ґрунтується на чотирьох пріоритетах:

  • стабілізація лінії фронту;
  • зміцнення обороноздатності;
  • захист неба і морських шляхів;
  • асиметрична відповідь агресору.

Міністр висловив вдячність США та Ллойду Остіну за координацію, завдяки якій понад 50 країн об'єдналися для підтримки України. Учасники «Рамштайну» надали Україні понад $145 млрд безпекової допомоги за три роки повномасштабної війни.

«Це результат справжньої єдності вільного світу», — наголосив Умєров.

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зброя Велика Британія Рамштайн

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