10 січня – яке сьогодні свято та головні події

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро.

Фото: freepik.com

У п’ятницю, 10 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Вшановується на честь запуску першої у світі підземної залізниці в Лондоні 10 січня 1863 року. Цей день є нагадуванням про історичну подію, яка стала початком ери сучасного громадського транспорту. Саме 10 січня 1863 року відкрилася перша лінія метро під назвою Metropolitan Railway. Її довжина становила 6 км, і вона з'єднувала станції Paddington і Farringdon Street.

Також 10 січня День своєрідних людей. Це неофіційне свято, яке було створене для того, щоб вшанувати та відзначити унікальність кожної людини, її особливості та своєрідність. Цей день нагадує, що кожна людина має свої таланти, погляди, інтереси й спосіб мислення. Саме завдяки своїй унікальності ми робимо світ цікавим, різноманітним і творчим.

А ще 10 січня День скорочення витрат на електроенергію. Це неофіційне свято, яке присвячене підвищенню обізнаності про важливість енергоефективності та зменшення витрат на електроенергію для збереження природних ресурсів і власного бюджету. День нагадує, що зменшення витрат на електроенергію сприяє не лише економії коштів, а й захисту довкілля. Люди аналізують свої рахунки за електроенергію, щоб зрозуміти, які прилади споживають найбільше. Цей день — чудова нагода задуматися про те, як можна зменшити вплив на довкілля, одночасно заощаджуючи енергію та кошти.

10 січня святкують День гіркого шоколаду. Це неофіційне свято, яке присвячене одному з найулюбленіших видів шоколаду — гіркому, або чорному шоколаду, який славиться своїм насиченим смаком і корисними властивостями. Цей день започатковано для популяризації натурального шоколаду з високим вмістом какао. Він також покликаний нагадати про багатовікову історію шоколаду, який спершу вживали у вигляді гіркого напою.

Яке сьогодні церковне свято

10 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Ніського. Він був відомим богословом, філософом і єпископом міста Ніси в Каппадокії. Він був молодшим братом святого Василія Великого і святого Петра Севастійського.

Календар важливих подій за 10 січня

49 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар перетинає річку Рубікон і розпочинає похід на Рим;

1569 рік — у Любліні розпочинається сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав;

1863 рік — у Лондоні відкривається перша міська підземна залізниця — метро;

1867 рік — в Японії Токуґава Йосінобу стає 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;

1901 рік — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) починається техаський нафтовий бум;

1920 рік — набирає чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 рік — компанія Ford Motor Company починає виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 рік — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбувається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;

1962 рік — стається найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 рік — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої гине 26 осіб;

1992 рік — в Україні вводять в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 рік — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО приймають проєкт програми «Партнерство заради миру», до якої 1998 року приєднується й Україна;

2003 рік — Північна Корея заявляє про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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