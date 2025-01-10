10 января – какой сегодня праздник и главные события

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро.

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В пятницу, 10 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. Почитается в честь запуска первой в мире подземной железной дороги в Лондоне 10 января 1863 года. Этот день является напоминанием об историческом событии, которое стало началом эпохи современного общественного транспорта. Именно 10 января 1863 открылась первая линия метро под названием Metropolitan Railway. Ее протяженность составляла 6 км, и она соединяла станции Paddington и Farringdon Street.

Также 10 января День своеобразных людей. Это неофициальный праздник, созданный для того, чтобы почтить и отметить уникальность каждого человека, его особенности и своеобразие. Этот день напоминает, что каждый человек имеет свои таланты, взгляды, интересы и образ мышления. Именно благодаря своей уникальности мы делаем мир интересным, разнообразным и творческим.

А еще 10 января День сокращения расходов на электроэнергию. Это неофициальный праздник, посвященный повышению осведомленности о важности энергоэффективности и уменьшению расходов на электроэнергию для сохранения природных ресурсов и собственного бюджета. День напоминает, что уменьшение затрат на электроэнергию способствует не только экономии средств, но и защите окружающей среды. Люди анализируют свои счета за электроэнергию, чтобы понять, какие приборы потребляют больше всего. Этот день — отличная возможность задуматься о том, как можно уменьшить влияние на окружающую среду, одновременно экономя энергию и средства.

10 января празднуют День горького шоколада. Это неофициальный праздник, посвященный одному из самых любимых видов шоколада — горькому или черному шоколаду, который славится своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Этот день был начат для популяризации натурального шоколада с высоким содержанием какао. Он также призван напомнить о многовековой истории шоколада, который сперва употребляли в виде горького напитка.

Какой сегодня церковный праздник

10 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он был известным богословом, философом и епископом города Нисы в Каппадокии. Он был младшим братом святого Василия Великого и святого Петра Севастийского.

Календарь важных событий за 10 января

49 год до н. е. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;

1569 год — в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;

1863 год — в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога – метро;

1867 год — в Японии Токугава Йосинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;

1901 год — с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;

1920 год — вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;

1942 год — компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;

1946 год — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором приняли участие представители 51 страны;

1962 год — происходит величайшая в истории лавин катастрофа: обвал из Невадо-Уаскарана (Перу);

1972 год — трамвайная авария во Львове, в результате которой погибает 26 человек;

1992 год — в Украине вводят в обращение рубль как купон Национального банка Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 год — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы «Партнерство ради мира», к которой в 1998 году присоединяется и Украина;

2003 год — Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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