Апелляционная палата ВАКС сообщила об изменении контактных номеров телефонов

АП ВАКС обновила контактные номера телефонов.

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда сменились контактные номера телефонов.

Теперь:

- в отдел документооборота (канцелярии) можно обратиться по номерам: 044 205 70 10 или 044 205 70 11;

- пресс-служба: 044 205 70 34;

- главный специалист по предотвращению и выявлению коррупции: 0 44 205 70 19;

«Просим учесть эти изменения и использовать актуальные данные», - добавили в АП ВАКС.

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