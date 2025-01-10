Апелляционная палата ВАКС сообщила об изменении контактных номеров телефонов

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда сменились контактные номера телефонов.
Теперь:
- в отдел документооборота (канцелярии) можно обратиться по номерам: 044 205 70 10 или 044 205 70 11;
- пресс-служба: 044 205 70 34;
- главный специалист по предотвращению и выявлению коррупции: 0 44 205 70 19;
«Просим учесть эти изменения и использовать актуальные данные», - добавили в АП ВАКС.
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