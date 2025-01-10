Апеляційна палата ВАКС повідомила про зміну контактних номерів телефонів

АП ВАКС оновила контактні номери телефонів.

У Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду змінилися контактні номери телефонів.

Відтепер:

- до відділу документообігу (канцелярії) можна звернутись за номерами: 044 205 70 10 або 044 205 70 11;

- пресслужба: 044 205 70 34;

- головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції: 044 205 70 19;

«Просимо врахувати ці зміни та використовувати актуальні дані», - додали у АП ВАКС.

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