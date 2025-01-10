У Раді зареєстрували пʼять проектів постанов, якими зупинено підписання спікером закону про скасування Господарського кодексу

Закон про скасування Господарського кодексу голова Верховної Ради зможе підписати після того, як депутати розглянуть постанови про скасування голосування.

Фото: rada.gov.ua

Народні депутати зареєстрували 5 проектів постанов, якими пропонується скасувати голосування за закон, яким скасовується Господарський кодекс.

Йдеться про прийнятий 9 січня в цілому законопроект 6013.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 січня депутати почали розгляд поправок до нього наприкінці пленарного дня у той час, як у пленарному залі були присутні менше 30 народних обранців.

При цьому 8 січня депутатам роздали третю версію порівняльної таблиці, яка налічує 679 сторінок.

Повна версія підготовленого до другого читання і прийнятого закону наразі відсутня.

Також закон визначає правові та організаційні засади діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб.

Перехідний період – трирічний строк, що починається з дня введення в дію цього закону.

Автор: Наталя Мамченко

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