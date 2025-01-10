Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

У Раді зареєстрували пʼять проектів постанов, якими зупинено підписання спікером закону про скасування Господарського кодексу

11:00, 10 січня 2025
Закон про скасування Господарського кодексу голова Верховної Ради зможе підписати після того, як депутати розглянуть постанови про скасування голосування.
У Раді зареєстрували пʼять проектів постанов, якими зупинено підписання спікером закону про скасування Господарського кодексу
Фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народні депутати зареєстрували 5 проектів постанов, якими пропонується скасувати голосування за закон, яким скасовується Господарський кодекс.

Йдеться про прийнятий 9 січня в цілому законопроект 6013.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 січня депутати почали розгляд поправок до нього наприкінці пленарного дня у той час, як у пленарному залі були присутні менше 30 народних обранців.

При цьому 8 січня депутатам роздали третю версію порівняльної таблиці, яка налічує 679 сторінок.

Повна версія підготовленого до другого читання і прийнятого закону наразі відсутня.

Також закон визначає правові та організаційні засади діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб.

Перехідний період – трирічний строк, що починається з дня введення в дію цього закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон господарський кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати розблокували підписання закону про Реєстр військовослужбовців, куди внесуть дані про членів їх родин та відцифроване обличчя

Закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

ТЦК або стаття 130 – поліція поставила перед водієм, який після операції прийняв знеболювальне та заспокійливе, цікавий вибір

Суд не оцінив методів роботи патрульних поліцейських та звернув увагу на недбале ставлення до оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

Командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби

Суд вирішив, що офіцер не займався вихованням військовослужбовців та не стежив за морально-психологічним станом у підрозділі.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Законопроект про демобілізацію готовий, але треба зрозуміти, ким замінити військових — Міноборони у Раді

Як зазначив Іван Гаврилюк, законопроект про демобілізацію розроблений, але щоб внести його до парламенту, треба створити умови для заміни військовослужбовців на фронті.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова