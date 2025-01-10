У Норвегії планують відновити будівництво нових бомбосховищ

Наразі планується будівництво двох типів укриттів.

Ілюстративне фото, джерело - poltava.to

У Норвегії планують відновити будівництво бомбосховищ. Про це повідомляє NRK.

Зокрема, прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністерка юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель представлять парламенту нову доповідь про повну готовність до стихійних лих.

За даними уряду, з 1998 року в Норвегії не було побудовано жодного бомбосховища. Але війна в Україні показала, що бомбосховища рятують життя. Тому уряд хоче, щоб у Норвегії було більше таких сховищ.

«Навколо нас більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення на випадок «найгіршого сценарію» з війною чи збройним нападом. У такому випадку притулки є одним із необхідних заходів захисту», – сказала Енгер Мель.

Наразі планується будівництво двох типів укриттів.

Перший відповідає сучасним сховищам, які захищають нас від хімічних і радіоактивних речовин та вибухових речовин з високим потенціалом небезпеки. Там має бути водопостачання, очищення повітря та безпечне електропостачання.

Другий тип укриттів, який пропонує уряд, буде простішим: захист від звичайної зброї.

«Це можуть бути гаражі, тунелі метро або інші підземні споруди, які також мають важливу і відмінну функцію в нашому повсякденному житті. Зараз ми фактично встановлюємо вимогу, що будівлі площею понад 1000 квадратних метрів повинні мати сховища», – уточнила міністерка.

Великі багатоквартирні будинки повинні знову мати укриття, як це було прийнято до 1998 року. Додаткові витрати складуть близько 30 000 крон (понад 2,5 тисяч євро) на людину. Цей рахунок врешті-решт потрапить до поштової скриньки кожного, хто придбає квартиру в новобудові після 1 січня 2026 року.

«Ми багато дізналися про те, як виглядає сучасна війна, і ми також бачимо, що укриття і притулки мають важливе значення для захисту цивільного населення. Ми також змушені мати це у себе в Норвегії, і це має бути частиною готовності країни до майбутнього», – заявила міністерка.

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