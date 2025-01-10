В Норвегии планируют возобновить строительство новых бомбоубежищ

В настоящее время планируется строительство двух типов укрытий.

Иллюстративный фото, источник - poltava.to

В Норвегии планируют возобновить строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает NRK.

В частности, премьер-министр Йонас Гар Стере и министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмилия Энгер Мель представят парламенту новый доклад о полной готовности к стихийным бедствиям.

По данным правительства, с 1998 года в Норвегии не было построено ни одного бомбоубежища. Но война в Украине показала, что бомбоубежища спасают жизнь. Поэтому правительство хочет, чтобы в Норвегии было больше таких хранилищ.

«Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении на случай «худшего сценария» с войной или вооруженным нападением. В таком случае приюты являются одной из необходимых мер защиты», – сказала Энгер Мель.

В настоящее время планируется строительство двух типов укрытий.

Первый отвечает современным хранилищам, защищающим нас от химических и радиоактивных веществ и взрывчатых веществ с высоким потенциалом опасности. Там должно быть водоснабжение, очистка воздуха и безопасное электроснабжение.

Второй тип укрытий, предлагаемый правительством, будет проще: защита от обычного оружия.

Это могут быть гаражи, тоннели метро или другие подземные сооружения, которые также имеют важную и отличную функцию в нашей повседневной жизни. Сейчас мы фактически устанавливаем требование, что здания площадью более 1000 квадратных метров должны иметь хранилища», – уточнила министр.

Большие многоквартирные дома должны снова иметь укрытие, как это было принято до 1998 года. Дополнительные расходы составят около 30 000 крон (свыше 2,5 тысячи евро) на человека. Этот счет в конце концов попадет в почтовый ящик каждого, кто приобретет квартиру в новостройке после 1 января 2026 года.

«Мы многое узнали о том, как выглядит современная война, и мы также видим, что укрытия и приюты имеют важное значение для защиты гражданского населения. Мы также вынуждены иметь это у себя в Норвегии, и это должно быть частью готовности страны к будущему», – заявила министр.

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