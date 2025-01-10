Практика судов
  1. В мире

В Норвегии планируют возобновить строительство новых бомбоубежищ

19:47, 10 января 2025
В настоящее время планируется строительство двух типов укрытий.
В Норвегии планируют возобновить строительство новых бомбоубежищ
Иллюстративный фото, источник - poltava.to
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Норвегии планируют возобновить строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает NRK.

В частности, премьер-министр Йонас Гар Стере и министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмилия Энгер Мель представят парламенту новый доклад о полной готовности к стихийным бедствиям.

По данным правительства, с 1998 года в Норвегии не было построено ни одного бомбоубежища. Но война в Украине показала, что бомбоубежища спасают жизнь. Поэтому правительство хочет, чтобы в Норвегии было больше таких хранилищ.

«Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении на случай «худшего сценария» с войной или вооруженным нападением. В таком случае приюты являются одной из необходимых мер защиты», – сказала Энгер Мель.

В настоящее время планируется строительство двух типов укрытий.

Первый отвечает современным хранилищам, защищающим нас от химических и радиоактивных веществ и взрывчатых веществ с высоким потенциалом опасности. Там должно быть водоснабжение, очистка воздуха и безопасное электроснабжение.

Второй тип укрытий, предлагаемый правительством, будет проще: защита от обычного оружия.

Это могут быть гаражи, тоннели метро или другие подземные сооружения, которые также имеют важную и отличную функцию в нашей повседневной жизни. Сейчас мы фактически устанавливаем требование, что здания площадью более 1000 квадратных метров должны иметь хранилища», – уточнила министр.

Большие многоквартирные дома должны снова иметь укрытие, как это было принято до 1998 года. Дополнительные расходы составят около 30 000 крон (свыше 2,5 тысячи евро) на человека. Этот счет в конце концов попадет в почтовый ящик каждого, кто приобретет квартиру в новостройке после 1 января 2026 года.

«Мы многое узнали о том, как выглядит современная война, и мы также видим, что укрытия и приюты имеют важное значение для защиты гражданского населения. Мы также вынуждены иметь это у себя в Норвегии, и это должно быть частью готовности страны к будущему», – заявила министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова