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Смертельное ДТП в Херсоне – правоохранителя будут судить за нарушение правил движения

15:35, 10 января 2025
Правоохранитель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге и совершил ДТП.
Смертельное ДТП в Херсоне – правоохранителя будут судить за нарушение правил движения
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу работника правоохранительных органов, который вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Херсоне в конце сентября 2024 года. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, инцидент произошел на нерегулируемом перекрестке. Правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля, не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения водитель легкового автомобиля, житель Херсона, получил многочисленные травмы и погиб на месте.

Обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Рассмотрение дела в суде определит меру ответственности подозреваемого.

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