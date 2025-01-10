Смертельна ДТП у Херсоні – правоохоронця судитимуть за порушення правил руху

Правоохоронець на нерегульованому перехресті не поступився дорогою легковику, який рухався головною дорогою і скоїв ДТП.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі працівника правоохоронних органів, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Херсоні наприкінці вересня 2024 року. Обвинувальний акт уже направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, інцидент стався на нерегульованому перехресті. Правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля, не поступився дорогою легковику, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля, мешканець Херсона, отримав численні травми й загинув на місці.

Обвинувачення висунуто за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розгляд справи у суді визначить міру відповідальності підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.