Парламент розглядає законопроект про скасування Господарського кодексу у напівпустому залі

Після розгляду низки законопроектів під кінець пленарного дня почався розгляд поправок до законопроекту про скасування Господарського кодексу.

Фото: трансляція Олексія Гончаренка з зали Ради, 8 січня

Верховна Рада 8 січня після розгляду всіх інших питань почала розгляд поправок до законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань економічного розвитку підготував 7 січня вже третю порівняльну таблицю до цього законопроекту.

У третій версії він має назву «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Як зазначають присутні депутати, пленарний зал напівпустий. За словами Олексія Гончаренка, присутні 25 депутатів.

Доповідає заступник голови комітету Олексій Мовчан.

Порівняльна таблиця налічує 679 сторінок, і надана депутатам була 8 січня.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталя Мамченко

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