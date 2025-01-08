У ДІАМ нагадали особливості декларації про готовність об’єкта до експлуатації за рішенням суду

Для українців підготували роз'яснення щодо особливостей заповнення та подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації за рішенням суду.

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Державна інспекція архітектури та містобудування України нагадала особливості подання декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду.

Подати таку декларацію можна у разі визнання судом права власності на самочинно побудований об'єкт, що належить до класу наслідків СС1. Клас наслідків таких об’єктів визначається індивідуально згідно зі звітом про технічне обстеження.

У ДІАМ підготували роз'яснення щодо особливостей заповнення/подання цього виду документів:

Під час подання документів, до декларації слід долучити звіт про технічне обстеження (робиться на основі технічної інвентаризації) з реєстраційним номером такого формату: ТО01-0000000000000000. Він проводиться профільними фахівцями з метою визначення можливості або неможливості надійної та безпечної експлуатації об`єкта.

Також варто долучити рішення суду, яке набрало законної сили. Оскільки, персональні дані в судових рішеннях, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень приховані, інспектори не можуть встановити відповідність особи замовника й об`єкта будівництва без відповідного документу.

При заповненні декларації переконайтесь у правильності всіх даних, зокрема РНОКПП, номеру судового рішення, відомостей про земельну ділянку або підставу їх відсутності тощо. Рекомендуємо звіряти правильність внесених даних з відповідними офіційними документами.

Також, переконайтесь, що подаєте коректний тип документа – "декларацію про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду" (часто, замовники припускають помилку, та натомість подають інший тип документа).

Подати декларацію можна через вебпортал «Дія» або у паперовому вигляді через ЦНАП. У разі подання документів через ЦНАП, завантажте та заповніть відповідну форму (Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 (Додаток 5)).

Впродовж 10 робочих днів запис про реєстрацію декларації з’явиться в Реєстрі будівельної діяльності, що можна перевірити на Порталі ЄДЕССБ.

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