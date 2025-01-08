В ГИАГ напомнили особенности декларации о готовности объекта к эксплуатации по решению суда

Для украинцев подготовили разъяснение по особенностям заполнения и подачи декларации о готовности объекта к эксплуатации по решению суда.

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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины напомнила особенности представления декларации о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда.

Представить такую ​​декларацию можно в случае признания судом права собственности на самовольно построенный объект, относящийся к классу последствий СС1. Класс последствий таких объектов определяется индивидуально согласно отчету о техническом обследовании.

В ГИАГ подготовили разъяснение по особенностям заполнения/представления этого вида документов:

Під час подання документів, до декларації слід долучити звіт про технічне обстеження (робиться на основі технічної інвентаризації) з реєстраційним номером такого формату: ТО01-0000000000000000. Він проводиться профільними фахівцями з метою визначення можливості або неможливості надійної та безпечної експлуатації об`єкта.

Також варто долучити рішення суду, яке набрало законної сили. Оскільки, персональні дані в судових рішеннях, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень приховані, інспектори не можуть встановити відповідність особи замовника й об`єкта будівництва без відповідного документу.

При заповненні декларації переконайтесь у правильності всіх даних, зокрема РНОКПП, номеру судового рішення, відомостей про земельну ділянку або підставу їх відсутності тощо. Рекомендуємо звіряти правильність внесених даних з відповідними офіційними документами.

Також, переконайтесь, що подаєте коректний тип документа – "декларацію про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду" (часто, замовники припускають помилку, та натомість подають інший тип документа).

Подати декларацію можна через вебпортал «Дія» або у паперовому вигляді через ЦНАП. У разі подання документів через ЦНАП, завантажте та заповніть відповідну форму (Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 (Додаток 5)).

Впродовж 10 робочих днів запис про реєстрацію декларації з’явиться в Реєстрі будівельної діяльності, що можна перевірити на Порталі ЄДЕССБ.

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