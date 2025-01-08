В Украине возобновят мониторинг выбросов парниковых газов — Рада приняла закон

Принятый закон предусматривает обязательность соблюдения требований по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов с учетом ситуации по безопасности.

Верховная Рада 8 января поддержала в целом евроинтеграционный законопроект №12131 о возобновлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

"Законопроект является одним из индикаторов получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility, а также позволит создать условия для внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов как эффективного механизма сокращения выбросов", - отметил Бондаренко.

Документ предусматривает, в частности:

восстановление обязательной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, отвечающей европейским и международным стандартам;

создание единого Реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;

регистрацию установок, осуществляющих выбросы парниковых газов в автоматическом режиме;

обязательность соблюдения требований по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов с учетом ситуации безопасности;

прозрачность и точность расчетов выбросов парниковых газов

«Это важный шаг для внедрения рыночных механизмов по декарбонизации экономики Украины на пути к выполнению стратегического курса государства относительно членства в ЕС», – подчеркнул Олег Бондаренко.

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