В Україні відновлять моніторинг викидів парникових — Рада ухвалила закон

Ухвалений закон передбачає обов’язковість дотримання вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з урахуванням безпекової ситуації

Верховна Рада 8 січня підтримала в цілому євроінтеграційний законопроект № 12131 про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

«Законопроект є одним з індикаторів отримання фінансування у межах програми Ukraine Facility, а також дозволить створити умови для впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів як ефективного механізму скорочення викидів», – зазначив Бондаренко.

Документ передбачає, зокрема:

відновлення обов’язкової системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам;

створення єдиного Реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

реєстрацію установок, які здійснюють викиди парникових газів в автоматичному режимі;

обов’язковість дотримання вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з урахуванням безпекової ситуації;

прозорість і точність розрахунків викидів парникових газів

«Це важливий крок для впровадження ринкових механізмів з декарбонізації економіки України на шляху до виконання стратегічного курсу держави щодо набуття членства в ЄС», – наголосив Олег Бондаренко.

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