В Україні відновлять моніторинг викидів парникових — Рада ухвалила закон

Верховна Рада 8 січня підтримала в цілому євроінтеграційний законопроект № 12131 про відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.
«Законопроект є одним з індикаторів отримання фінансування у межах програми Ukraine Facility, а також дозволить створити умови для впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів як ефективного механізму скорочення викидів», – зазначив Бондаренко.
Документ передбачає, зокрема:
«Це важливий крок для впровадження ринкових механізмів з декарбонізації економіки України на шляху до виконання стратегічного курсу держави щодо набуття членства в ЄС», – наголосив Олег Бондаренко.
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