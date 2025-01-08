У ПФ пояснили, чи надається відпустка у зв’язку з вагітністю жінці, з якою призупинили трудовий договір

Українкам роз’яснили питання надання відпусток у зв’язку з вагітністю при призупиненні дії трудового договору.

Фото: mopon.kr.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи буде надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами жінці, з якою підприємство призупинило дію трудового договору.

У відомстві наголосили, що у період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці, з якою призупинено дію трудового договору, в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

«Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.