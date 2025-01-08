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У ПФ пояснили, чи надається відпустка у зв’язку з вагітністю жінці, з якою призупинили трудовий договір

22:36, 8 січня 2025
Українкам роз’яснили питання надання відпусток у зв’язку з вагітністю при призупиненні дії трудового договору.
У ПФ пояснили, чи надається відпустка у зв’язку з вагітністю жінці, з якою призупинили трудовий договір
Фото: mopon.kr.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи буде надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами жінці, з якою підприємство призупинило дію трудового договору.

У відомстві наголосили, що у період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці, з якою призупинено дію трудового договору, в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

«Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах», - додали у ПФ.

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Пенсійний фонд відпустка вагітність та пологи

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