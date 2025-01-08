В ПФ объяснили, предоставляется ли отпуск по беременности женщине, с которой приостановили трудовой договор

Украинкам разъяснили вопрос предоставления отпусков по беременности при приостановлении действия трудового договора.

Фото: mopon.kr.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, будет ли предоставлен отпуск по беременности и родам женщине, с которой предприятие приостановило действие трудового договора.

В ведомстве отметили, что в период действия военного положения работодатель не может отказать работнице, с которой приостановлено действие трудового договора, в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (статья 12 Закона Украины) «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

«Работодатель должен восстановить беременную женщину на работе с момента открытия больничного и предоставить заявление-расчет для финансирования пособия по беременности и родам», - добавили в ПФ.

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