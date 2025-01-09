Нотариус заверил договор купли-продажи корпоративных прав между физлицами — должен ли он подавать в ГНС расчет

Ранее депутаты утверждали, что нотариусы не станут налоговыми агентами после принятия закона о повышении налогов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при обсуждении законопроекта о повышении налогов 11416 возник вопрос, станет ли нотариус налоговым агентом.

В частности, нотариусы по-прежнему подавали соответствующую информацию налоговой об удостоверенных договорах. Что касается необходимости представления ими налогового расчета, то такое предложение действительно содержалось в первой редакции законопроекта 11416-д. Впрочем, с учетом учтенных поправок, подаваться будет не налоговый расчет, а соответствующая информация.

Вместе с тем, в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, подает ли нотариус, в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, в контролирующий орган Расчет.

Там указали, что «в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, нотариус выступает налоговым агентом и представляет в контролирующий орган Расчет».

Согласно п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины корпоративные права – права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) хозяйственной организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной доли прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае ликвидации последней соответственно в закон, а также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными документами.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV НКУ. Согласно п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 НКУ в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика включается инвестиционная прибыль от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в других ценных бумагах, формах, кроме дохода от операций, указанных в подпунктах 165.1. 40 и 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 НКУ.

Порядок налогообложения инвестиционной прибыли регулируется п. 170.2 ст. 170 НКУ, согласно п.п. 170.2.6 которого в состав общего годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика включается положительное значение общего финансового результата сделок с инвестиционными активами по результатам такого отчетного (налогового) года.

Учет общего денежного результата операций с инвестиционными активами ведется налогоплательщиком без помощи других, раздельно от остальных доходов и расходов. Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается календарный год по результатам которого налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой должен отразить общий финансовый результат (инвестиционный доход или инвестиционный убыток), полученный в течение такого отчетного года (п. .п. 170.2.1 п. 170.2 ст.

Подпунктом 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 НКУ определено, что ставка налога на пассивные доходы в базу налогообложения устанавливается в размере 18%.

Налогоплательщик, получающий доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать Декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких доходов (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 и п.п. 1.4 п. 16 шт.

Декларация подается за базовый отчетный период, равный календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц – до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ.

Согласно п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 НКУ нотариус ежеквартально в порядке, установленном разд. IV НКУ для налогового расчета, представляет в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса информацию об удостоверенных им в течение отчетного квартала договорах заверенных договорах продажи (обмена) объектов недвижимого имущества между физическими лицами, продажи (обмена) движимого имущества между стороной (сторонами) о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверенные договоры дарения, включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога в разрезе каждого договора.

Приказом Министерства финансов от 13.01.2015 г. № 4 с изменениями и дополнениями утверждены форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) на польза налогоплательщиков – физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

В соответствии с п. 3 разд. ІІ Порядка Расчет подается в контролирующий орган по основному месту учета.

При этом нотариусы по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах – уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства ежеквартально представляют в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельства о праве на наследство в порядке , установленном разд. II Порядка. В таком же порядке нотариусы представляют информацию об удостоверении договоров дарения.

Учитывая изложенное, в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, нотариус выступает налоговым агентом и представляет в контролирующий орган Расчет.

В то же время физическое лицо, осуществляющее в течение отчетного года продажу инвестиционных активов, должно подать Декларацию в установленном порядке, задекларировать общий финансовый результат по операциям с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, проведенными в течение календарного года и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор в случае получения дохода.

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