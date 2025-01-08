Парламент рассматривает законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в полупустом зале

После рассмотрения ряда законопроектов к концу пленарного дня началось рассмотрение поправок к законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса.

Фото: трансляция Алексея Гончаренко из зала Рады, 8 января

Верховная Рада 8 января после рассмотрения всех других вопросов приступила к рассмотрению поправок к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по экономическому развитию подготовил 7 января уже третью сравнительную таблицу к этому законопроекту.

В третьей версии он называется «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».

Как отмечают присутствующие депутаты, пленарный зал полупуст. По словам Алексея Гончаренко, присутствует 25 депутатов.

Докладывает заместитель председателя комитета Алексей Мовчан.

Сравнительная таблица насчитывает 679 страниц и предоставлена ​​депутатам была 8 января.

Ниже приводим сравнительную таблицу.

Автор: Наталя Мамченко

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