Парламент рассматривает законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в полупустом зале

Верховная Рада 8 января после рассмотрения всех других вопросов приступила к рассмотрению поправок к законопроекту 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по экономическому развитию подготовил 7 января уже третью сравнительную таблицу к этому законопроекту.
В третьей версии он называется «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».
Как отмечают присутствующие депутаты, пленарный зал полупуст. По словам Алексея Гончаренко, присутствует 25 депутатов.
Докладывает заместитель председателя комитета Алексей Мовчан.
Сравнительная таблица насчитывает 679 страниц и предоставлена депутатам была 8 января.
Ниже приводим сравнительную таблицу.
Автор: Наталя Мамченко
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