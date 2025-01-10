В Раде зарегистрировали пять проектов постановлений, которыми остановлено подписание спикером закона об отмене Хозяйственного кодекса

Закон об отмене Хозяйственного кодекса председатель Верховной Рады сможет подписать после того, как депутаты рассмотрят постановления об отмене голосования.

Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты зарегистрировали 5 проектов постановлений, которыми предлагается отменить голосование за закон, которым отменяется Хозяйственный кодекс.

Речь идет о принятом 9 января в целом законопроекте 6013.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 января депутаты начали рассмотрение поправок к нему в конце пленарного дня, в то время как в пленарном зале присутствовало менее 30 народных избранников.

При этом 8 января депутатам раздали третью версию сравнительной таблицы, которая насчитывает 679 страниц.

Полная версия подготовленного ко второму чтению и принятого закона отсутствует.

Закон определяет правовые и организационные основы деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц.

Переходный период – трехлетний срок, начинающийся со дня введения этого закона.

Автор: Наталя Мамченко

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