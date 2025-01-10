«Укрпошта» випустила марку з цитатою Зеленського – «Будапештський меморандум – це х***я»

Поштовий аркуш з 9 марок коштує 600 гривень.

Фото: Тelegram / Igor Smelyansky

«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки, присвяченої Будапештському меморандуму. На марці зображена цитата президента Володимира Зеленського з нещодавнього подкасту з американським журналістом Лексом Фрідманом: «Будапештський меморандум – це х***я».

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що марка вже доступна для покупки онлайн. Вартість поштового аркуша, що містить дев'ять марок, складає 600 гривень.

«Як завжди, Соломонове рішення — новинку випущено в рамках проєкту «Власна марка». Хто бажає — той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія і свобода слова в дії», — зазначив Смілянський.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський заявив, що за 30 років від підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, документ жодного дня не працював.

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