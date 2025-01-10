Компанію Meta звинуватили у використанні піратських книг для навчання ШІ

Автори книг стверджують, що для навчання LLaMA компанія Meta використала піратські версії їх книг.

Фото: reuters.com

Meta Platforms, материнська компанія Facebook, використовувала піратські версії книг, захищених авторським правом для навчання своїх систем штучного інтелекту, пише techcrunch.com.

Автори низки книг стверджують, що Meta незаконно використала їхні роботи для навчання своєї великої мовної моделі LLaMA. За їхніми словами, внутрішні документи, подані компанією під час процесу розкриття інформації, показали, що у Meta знали, що роботи були піратськими.

У документах, розкритих 8 січня у федеральному суді Каліфорнії, стверджується, що внутрішнє листування Meta розкриває, що генеральний директор Марк Цукерберг схвалив використання піратських матеріалів, незважаючи на побоювання керівників компанії.

Автори у середу звернулися до суду із проханням дозволити подати оновлену скаргу. Вони заявили, що нові докази показали, що Meta для навчання ШІ використовувала LibGen.

Проект LibGen, що позиціонує себе як агрегатор посилань, насправді надає доступ до захищених авторським правом робіт, якими керують видавці. Щодо нього неодноразово подавалися судові позови, з нього стягувалися десятки мільйонів доларів за порушення авторських прав, і в результаті проект був змушений закритися.

Справа наразі стосується лише ранніх моделей Llama. І якщо Meta переконає суд у сумлінному використанні матеріалів, він може стати на бік компанії — у 2023 році кілька позивачів так і не змогли довести факт порушення авторських прав, і їхні позови до Meta були відхилені.

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