Будапештський меморандум жодного дня не працював, — Володимир Зеленський

Через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, — заявив Президент Зеленський.

Фото: Офіс Президента

У четвер, 5 грудня, виповнилося рівно 30 років Будапештському меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності з боку Росії, США та Великої Британії.

У своєму традиційному вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що цей документ "жодного дня не працював". Він зазначив, що просто підпису держави "якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо".

"Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії. Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти", - заявив Зеленський.

Також Президент розповів про розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили постачання зброї.

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