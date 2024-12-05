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Призовний вік треба знижувати до 18-19, — генерал США Бен Годжес закликав активніше залучати до війська молодь, жінок та українців з-за кордону

19:21, 5 грудня 2024
У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років, Україна теж могла б використати таку можливість, — заявив екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес.
Призовний вік треба знижувати до 18-19, — генерал США Бен Годжес закликав активніше залучати до війська молодь, жінок та українців з-за кордону
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Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що призовний вік в Україні занадто високий і має бути переглянутий. Він зазначив, що у більшості країн світу на військову службу приймають із 18–19 років. Про це Бен Годжес заявив в інтерв'ю "Громадському".

"На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років. Україна теж могла б використати таку можливість. З іншого боку, я розумію і поважаю рішення України оберігати молодь від війни. Це нормально. Це вибір України", — заявив Годжес.

Годжес підкреслює, що новобранці мають отримувати якісну підготовку. Він зазначає, що українцям добре відома радянська армія, яка більше нагадувала в’язницю, де людей не сприймали як особистостей.

Також він запропонував активніше залучати жінок на військову службу та звернути увагу на громадян країни, які перебувають за кордоном.

"Українці повинні знати, що служба в армії під час війни — це не квиток в один кінець, що їхні життя цінують і оберігають. І я також думаю, що в армії знайдеться достатньо роботи і для жінок. Треба активніше залучати жінок до військової служби. Я живу в Німеччині, і тут багато українців, я бачу їх усюди. Це неправильно. Тут мають бути лише ті, хто не може допомогти Україні боротися", — заявив генерал. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років.

Згодом радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заклик Штатів знизити мобілізаційний вік.

Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що тема можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років порушується на переговорах з міжнародними партнерами, зокрема зі США.

Народний депутат та секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що  призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська вважає, що в Україні треба запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. 

Доречі посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний допустив мобілізацію жінок в Україні.

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США Україна війна мобілізація

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