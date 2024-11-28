У МЗС розповіли про дискусії довкола зниження мобілізаційного віку до 18 років

За словами речника МЗС Георгія Тихого, питання мобілізації є лише однією з тем, і немає жодних ознак конфлікту чи розбіжностей щодо цього.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що головним завданням для України залишається оперативне отримання військової допомоги від партнерів, тоді як питання мобілізації обговорюється як частина ширших переговорів. Про це він сказав під час брифінгу.

Тихий підтвердив, що тема можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років порушується на переговорах з міжнародними партнерами, зокрема зі США.

«Це є частиною дискусій, як і інші теми, такі як надання зброї, стратегії, оборона, санкції, стримування тощо. Це обговорюється серед інших тем. Я не можу сказати, що чув або бачив, що на переговорах це стало пунктом розбіжностей або напруги», — сказав Тихий.

За словами речника МЗС, питання мобілізації є лише однією з тем, і немає жодних ознак конфлікту чи розбіжностей щодо цього.

Також він додав, що Україна зосереджена на тому, щоб забезпечити військових необхідною технікою та озброєнням, яких наразі бракує навіть для вже мобілізованих.

«Ми вважаємо, що вже оголошена допомога — озброєння та техніка, повинні прибувати швидше. Це наша послідовна позиція від початку повномасштабної війни», — наголосив Тихий.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років.

Згодом радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заклик Штатів знизити мобілізаційний вік.

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