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В МИД рассказали о дискуссиях вокруг снижения мобилизационного возраста до 18 лет

19:44, 28 ноября 2024
По словам представителя МИД Георгия Тихого, вопрос мобилизации является лишь одной из тем, и нет никаких признаков конфликта или разногласий по этому поводу.
В МИД рассказали о дискуссиях вокруг снижения мобилизационного возраста до 18 лет
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Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что главной задачей для Украины остается оперативное получение военной помощи от партнеров, тогда как вопрос мобилизации обсуждается как часть более широких переговоров. Об этом он сказал на брифинге.

Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с США.

«Это часть дискуссий, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции, сдерживание и т.д. Это обсуждается среди других тем. Я не могу сказать, что слышал или видел, что на переговорах это стало пунктом разногласий или напряжения», — сказал Тихий.

По словам спикера МИД, вопрос мобилизации является лишь одной из тем, и нет никаких признаков конфликта или разногласий по этому поводу.

Также он добавил, что Украина сосредоточена на том, чтобы обеспечить военных необходимой техникой и вооружением, которых пока не хватает даже для мобилизованных.

«Мы считаем, что уже объявленная помощь – вооружение и техника, должны прибывать быстрее. Это наша последовательная позиция с начала полномасштабной войны», — подчеркнул Тихий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте от 18 лет.

Позже советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал призыв Штатов снизить мобилизационный возраст.

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МИД мобилизация

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