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Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18 лет, — советник Президента прокомментировал призыв США

08:12, 28 ноября 2024
Дмитрий Литвин отметил, что обещанное вооружение не поступает вовремя и не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18 лет, — советник Президента прокомментировал призыв США
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте от 18 лет.

Советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал призыв Штатов снизить мобилизационный возраст.

По его словам, Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку страна не получает своевременно обещанного вооружения от партнеров.

«Нет смысла видеть призывы к Украине снизить призывной возраст, вероятно, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат», – написал он в соцсети X.

Он добавил, что западные партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнивать обещания с фактическими поставками.

«Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в материально-техническом обеспечении или колебания в поддержке молодостью наших мужчин на передовой», - подчеркнул Литвин.

Напомним, недавно советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. По его мнению, Киев должен мобилизовать больше солдат.

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мобилизация

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