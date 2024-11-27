Джо Байден не успеет потратить миллиарды на оружие для Украины до конца каденции – WSJ

«Мы уже скребем по дну бочки» – представитель оборонного ведомства США.

Администрация президента США Джо Байдена не сможет потратить всю сумму помощи, предназначенную для поставки оружия Украине, до завершения его каденции. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Как отмечают источники, на конец ноября Пентагон достиг лимита ежемесячных поставок оружия Украине и сталкивается с логистическими трудностями. При этом остается более 6,5 миллиарда долларов, которые Минобороны США может потратить на передачу вооружений из собственных запасов.

Однако, несмотря на эти средства, Пентагон уже не может поставлять оружие в том объеме, что требуется, без риска для собственной боеспособности. По оценкам представителей Конгресса, США придется отправлять оружие на сумму более 110 миллионов долларов в день в декабре и январе, чтобы использовать эти средства, что практически невозможно.

Оставшиеся средства «дают следующей администрации значительные рычаги для прекращения или приостановления поставок в Украину», - заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В администрации Байдена признают, что остаток средств, который не будет использован до 20 января, передадут новой администрации Дональда Трампа.

«Прежде всего администрации Трампа предстоит решить, что делать с оставшимся оборудованием и как лучше подать следующий дополнительный запрос в Конгресс», - резюмировал Кофман.

Среди возможных вариантов развития ситуации аналитики отмечают, что новая администрация может использовать эти средства как рычаги для влияния на украинское руководство и на переговорах с Москвой.

«Мы уже скребем по дну бочки...» - добавил высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала Украину быстро снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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