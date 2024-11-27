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Джо Байден не встигне витратити мільярди на зброю для України до кінця каденції — WSJ

22:10, 27 листопада 2024
«Ми вже шкребемо по дну бочки» – представник оборонного відомства США.
Джо Байден не встигне витратити мільярди на зброю для України до кінця каденції — WSJ
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Адміністрація президента США Джо Байдена не зможе витратити всю суму допомоги, призначену для постачання зброї Україні, до завершення його каденції. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників.

Як зазначають джерела, на кінець листопада Пентагон досяг ліміту щомісячних поставок зброї Україні і стикається з логістичними труднощами. При цьому залишається понад 6,5 мільярда доларів, які Міноборони США може витратити на передачу озброєнь з власних запасів.

Однак, незважаючи на ці кошти, Пентагон вже не може постачати зброю в тому обсязі, що вимагається, без ризику для власної боєздатності. За оцінками представників Конгресу, США доведеться відправляти зброю на суму понад 110 мільйонів доларів на день у грудні та січні, щоб використати ці кошти, що практично неможливо.

Кошти, що залишилися, «дають наступній адміністрації значні важелі для припинення або призупинення поставок в Україну», - заявив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

У адміністрації Байдена визнають, що залишок коштів, який не буде використаний до 20 січня, передадуть новій адміністрації Дональда Трампа.

«Насамперед адміністрації Трампа належить вирішити, що робити з обладнанням, що залишилося, і як краще подати наступний додатковий запит до Конгресу», - резюмував Кофман.

Серед можливих варіантів розвитку ситуації аналітики зазначають, що нова адміністрація може використовувати ці кошти як важелі для впливу на українське керівництво та на переговорах з Москвою.

«Ми вже шкребемо по дну бочки...» – додав високопоставлений представник оборонного відомства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала Україну швидко знизити мобілізаційний вік до 18 років.

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США Джо Байден

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