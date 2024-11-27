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Рішення саміту НАТО щодо ППО і постачання для фронту досі не виконані повністю, – Зеленський

21:46, 27 листопада 2024
Зеленський закликав НАТО виконати зобов'язання щодо ППО та іншого постачання для України.
Рішення саміту НАТО щодо ППО і постачання для фронту досі не виконані повністю, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення, ухвалені на липневому саміті НАТО у Вашингтоні, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони та іншого постачання для українського фронту, досі не реалізовані повністю. Про це він повідомив після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський наголосив, що виконання цих зобов'язань є критично важливим, оскільки це «значно впливає на мотивацію та моральний стан українців». Він також відзначив, що нещодавні дозволи на проведення далекобійних ударів по військових об'єктах Росії допомогли, однак «тиск на росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях».

Обговорюючи нову загрозу у вигляді застосування Росією балістичних ракет, президент підкреслив, що для ефективного реагування необхідне посилення ППО, вказавши на конкретні системи, які можуть бути надані партнерами.

Зеленський і Рютте також обговорили координацію з іншими партнерами, зокрема США, для виконання раніше затверджених домовленостей та подальшого посилення України – як у військовому, так і в політичному аспекті, зокрема для запрошення України до НАТО.

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зброя НАТО Володимир Зеленський ППО

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