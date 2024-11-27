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Решение саммита НАТО по ПВО и поставкам для фронта до сих пор не выполнены полностью, – Зеленский

21:46, 27 ноября 2024
Зеленский призвал НАТО выполнить обязательства по ПВО и другим поставкам для Украины.
Решение саммита НАТО по ПВО и поставкам для фронта до сих пор не выполнены полностью, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения, принятые на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, в частности по усилению противовоздушной обороны и других поставок для украинского фронта, до сих пор не реализованы полностью. Об этом он сообщил после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что выполнение этих обязательств является критически важным, поскольку это «значительно влияет на мотивацию и моральное состояние украинцев». Он также отметил, что недавние разрешения на проведение дальнобойных ударов по военным объектам России помогли, однако «давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях».

Обсуждая новую угрозу в виде применения Россией баллистических ракет, президент подчеркнул, что для эффективного реагирования необходимо усиление ПВО, указав на конкретные системы, которые могут быть предоставлены партнерами.

Зеленский и Рютте также обсудили координацию с другими партнерами, в частности США, для выполнения ранее утвержденных договоренностей и дальнейшего усиления Украины - как в военном, так и в политическом аспекте, в частности для приглашения Украины в НАТО.

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оружие НАТО Владимир Зеленский ПВО

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