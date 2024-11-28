Как будут выключать свет 29 ноября — ответ Укрэнерго

29 ноября графики отключений света будут действовать по всей стране.

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29 ноября свет будут отключаться по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Время применения и объем мер ограничения будут следующими:

для бытовых потребителей

- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений

- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений

- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений

- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений

- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.

«Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября», - добавили в Укрэнерго.

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