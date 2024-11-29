Повестка не может быть обжалована ни в одном суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения – Верховный Суд

Верховный Суд еще раз напомнил, что обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда напомнил, что повестка не может быть обжалована в суд, так как этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена ​​не повесткой, а законом №2232-XII. Об этом Верховный Суд указал в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправными действия ТЦК по изготовлению и вручению ему повестки о прибытии в ТЦК.

Окружной административный суд отказал в открытии производства, апелляционный суд оставил решение без изменений.

В кассационной жалобе в Верховный Суд мужчина указал, что подпись на повестке вр. и. о. начальника ТЦК поддельная, а сам документ сфальсифицирован. Распоряжение на оповещение и вручение повестки отсутствует, дата в повестке отсутствует, цель вызова не указана. Утверждал, что повестка подписывается исключительно начальником ТЦК и должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, а также, что в его случае должен быть составлен соответствующий акт об отказе от получения повестки, чего не было сделано. Попытка вручения ему «незаконной повестки» повлекла за него тяжелые последствия, а именно возбуждение уголовного дела по статье 336 УК.

Позиция Верховного Суда

Как указал Верховный Суд, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

При этом понятие «иск, который не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства», необходимо толковать более широко: указанное означает, что иск в целом не подлежат судебному разбирательству.

Отказывая в открытии производства, суд первой инстанции исходил из того, что, учитывая предмет иска, он не подлежит рассмотрению как в порядке административного судопроизводства, так и в судебном порядке вообще.

Суд первой инстанции учел выводы Верховного Суда, изложенные в постановлении от 8 сентября 2022 года по делу №300/1263/22, и уточнил, что само по себе оповещение граждан о вызове в ТЦК оформляется в виде повесток и действия ответчика о вручении повестки, которая составлена последним во исполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и вручена, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАСУ.

Указанное свидетельствует об отсутствии нарушения субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца на момент его обращения в суд, что является обязательным условием предоставления правовой защиты судом.

Соответственно, какие-либо замечания по содержанию и оформлению повестки также не являются решениями или действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства.

Верховный Суд по этому делу отметил, что изготовление ТЦК повестки, которую истец считает сфальсифицированной, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАСУ.

Повестка не может быть обжалована в любом суде, так как этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена ​​не повесткой, а Законом №2232-XII. Соответствующей правовой позиции придерживался Верховный Суд в постановлении от 8 сентября 2022 года по делу №300/1263/22, которое правильно учли суды предыдущих инстанций по делу №380/2838/24.

В то же время, обстоятельства несогласия истца с действиями ТЦК относительно вручения повестки, а также несогласие истца с последствиями, связанными с его отказом от получения повестки и неявкой в ​​ТЦК, не могут быть предметом рассмотрения и оценки в порядке административного судопроизводства.

Верховный Суд подчеркнул, что сами по себе действия ТЦК по изготовлению и вручению истцу повестки, составленной во исполнение законодательства по вопросам воинской обязанности, не свидетельствуют о факте нарушения субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца. При этом доводы о нарушении ТЦК процедуры вручения повестки и преждевременного/необоснованного обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК, о чем, в частности, указывает истец, могут быть предметом проверки судом в рамках соответствующего уголовного производства.

Следовательно, ВС оставил жалобу без удовлетворения.

Автор: Наталя Мамченко

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