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Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

07:50, 29 ноября 2024
В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.
Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ
Источник фото - Верховный Суд
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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик решил оригинально отказать в реагировании на сообщение о вмешательстве, которое направил в ВСП судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Кравчук.

Напомним, что 16 сентября 2024 года Служба безопасности Украины отменила допуск судье Владимиру Кравчуку к государственной тайне. Основанием для действий СБУ стало решение коллегии судей КАС ВС (председательствующий – Владимир Кравчук) в пользу предприятия ООО «Пробайк Плюс» в деле об отмене санкций, которые президент Владимир Зеленский ввел в отношении предприятия в 2021 году.

Соответственно, Владимир Кравчук обратился в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в процесс осуществления правосудия со стороны СБУ.

Сообщение о вмешательстве находится на рассмотрении главы ВСП Григория Усика.

28 ноября председатель Совета правосудия планировал поставить на голосование ВСП проект заключения об отсутствии в сообщении Владимира Кравчука оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Впрочем, член ВСП Александр Сасевич предложил отложить рассмотрение указанного заключения.

Он отметил, что фактически вывод главы ВСП основывается на постановлении Кабинета министров 2013 года, которое имеет гриф «для служебного пользования», и с которым из-за этого не смогли ознакомиться другие члены Совета правосудия.

«Я ознакомился с вашим выводом об отсутствии оснований для реагирования на обращение судьи Владимира Кравчука и все же предлагаю объявить перерыв в рассмотрении этого вопроса. Дело в том, что в основу заключения положено постановление Кабинета министров 2013 года, к которому у меня нет доступа. Поскольку постановление недоступно для меня, я не имею возможности с ним ознакомиться. Следовательно, я не могу поддержать ваш вывод. Прошу предоставить мне возможность подготовиться к рассмотрению вопроса», – сообщил Александр Сасевич.

«У этого постановления Кабинета министров есть гриф «ДСП». Вы сможете получить доступ? А как вы это сделаете?», – в свою очередь поинтересовался Григорий Усик.

«А как голосовать за ваш проект, если непонятно, какое там основание для отказа? Думаю, такой конституционный орган, как Высший совет правосудия, все же должен иметь возможность ознакомиться с таким документом и осознанно принять решение», - ответил Александр Сасевич.

В итоге за перенос рассмотрения заключения председателя ВСП проголосовали 12 членов Совета правосудия – Александр Сасевич, Инна Плахтий, Виталий Салихов, Ольга Попикова, Дмитрий Лукьянов, Сергей Бурлаков, Роман Маселко, Алексей Мельник, Алла Котелевец, Юлия Бокова, Александр Мороз и Олег Кандзюба.

Не поддержали предложение Александра Сасевича 5 членов ВСП – председатель ВСП Григорий Усик, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, Татьяна Бондаренко, Оксана Кваша и Елена Ковбий.

 Автор Вячеслав Хрипун

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