СБУ скасувала судді Верховного Суду допуск до державної таємниці через його рішення на користь юридичної особи, що перебуває під санкціями

Створено небезпечний прецедент – СБУ знайшла спосіб, як усувати суддів від розгляду справ.

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та член Ради суддів України Володимир Кравчук повідомив до Вищої ради правосуддя про втручання у процес здійснення правосуддя зі сторони Служби безпеки України.

Складна справа

Як повідомив суддя, у провадженні колегії суддів КАС ВС (Володимир Кравчук – головуючий, члени колегії – Ян Берназюк, Олександр Стародуб, Наталія Коваленко, Анна Бучик) з 2021 року знаходилася справа за позовом ТОВ «Пробайк Плюс».

Зазначене підприємство просило визнати протиправним та скасувати Указ Президента Володимира Зеленського від 21 квітня 2021 року № 169/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо ТОВ «Пробайк Плюс».

Строк застосованих до підприємства санкцій – 3 роки.

Ініціатором подання відповідних документів до РНБО у 2021 році була СБУ. За висновками СБУ, ТОВ «Пробайк Плюс» мало відношення до контрабанди товарів до т. з. «ДНР» та «ЛНР», а також до фінансування тероризму.

Разом з тим, лист, з яким СБУ зверталася до РНБО, було виготовлено лише в одному примірнику для адресата, і на час розгляду справи в КАС ВС цей лист не зберігся, оскільки його було знищено (акт № 5/6-10300 від 28.04.2022).

26 червня 2024 року колегія суддів КАС ВС задовольнила позов ТОВ «Пробайк Плюс» у повному обсязі, визнала протиправним та скасувала Указ Президента про застосування персональних санкцій щодо ТОВ «Пробайк Плюс». При цьому суддя Ян Берназюк склав окрему думку.

Головним мотивом рішення суду стала недоведеність провини ТОВ «Пробайк Плюс».

«Перевіряючи підстави застосування санкцій, Суд бере до уваги, що у довідці СБУ щодо підстав застосування санкцій не наведено фактичних обставин (доказів), які б містили інформацію про конкретні дії чи події, які можна перевірити. Твердження про використання ТОВ «Пробайк Плюс» іншою фізичною особою для здійснення протиправної діяльності, що завдає збитків державному бюджету, в судовому засіданні не доведене.

Відповідач і третя особа Служба безпеки України не надали суду жодних доказів, які б підтверджували протиправну діяльність ТОВ «Пробайк Плюс» чи причетних до нього осіб», - вказано у рішенні КАС ВС.

Слід зазначити, що на момент рішення колегії КАС ВС, строки застосування санкцій до ТОВ «Пробайк Плюс» вже спливли.

Однак, рішення колегії КАС ВС було оскаржене до Великої Палати Верховного Суду, яка поки що не постановила остаточного рішення у спорі.

Втім, вказане рішення все одно стало першим рішенням Верховного Суду, яким позовні вимоги юридичної особи, що опинилася під санкціями РНБО, були задоволені у повному обсязі.

Суддю усунули від розгляду «санкційних» справ

Наслідки рішення у справі ТОВ «Пробайк Плюс» суддя Володимир Кравчук відчув у вересні.

16 вересня 2024 року СБУ скасувала допуск судді Володимира Кравчука до державної таємниці.

Згодом вже голова Верховного Суду Станіслав Кравченко своїм наказом припинив доступ Володимира Кравчука до інформації зі ступенем секретності.

Відтак, фактично мова йде про відсторонення судді Володимира Кравчука від розгляду справ фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями.

Нюанс полягає також в тому, що Володимир Кравчук є головуючим ще у 8 справах щодо застосування санкцій РНБО, а як член колегії він бере участь у розгляді ще 24 аналогічних справ.

«Колеги можуть сприйняти позбавлення мене допуску до державної таємниці як наочну демонстрацію СБУ впливу на суддю, як застереження необачним суддям. Якщо не усунути ці ризики, може статися так, що у складі Верховного Суду буде утворено колегію з прихильних до СБУ суддів, яким і буде надано (продовжено) допуск до державної таємниці. Інші судді будуть усунуті від таких справ», - повідомив Володимир Кравчук у Раду правосуддя.

Небезпечний прецедент

Проблема також полягає в тому, що СБУ придумало спосіб, яким можна усунути суддю від розгляду справ.

При цьому слід зазначити, що допуск до державної таємниці мають судді не тільки у Верховному Суді, а також і в судах першої та апеляційної інстанцій.

Відповідно, скасування допуску до державної таємниці не тільки позбавляє суддю можливості розглядати певні категорії справ, але й фактично наділяє такого суддю неофіційним статусом «неблагонадійного».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.