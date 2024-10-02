СБУ отменила судье Верховного Суда допуск к государственной тайне из-за его решения в пользу находящегося под санкциями юридического лица

Создан опасный прецедент – СБУ нашла способ, как «выбивать» судей из судебных процессов.

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук сообщил в Высший совет правосудия о вмешательстве в процесс осуществления правосудия со стороны Службы безопасности Украины.

Сложное дело

Как сообщил судья, в производстве коллегии судей КАС ВС (Владимир Кравчук – председательствующий, члены коллегии – Ян Берназюк, Александр Стародуб, Наталья Коваленко, Анна Бучик) с 2021 года находилось дело по иску ООО «Пробайк Плюс».

Указанное предприятие просило признать противоправным и отменить Указ Президента Владимира Зеленского от 21 апреля 2021 года № 169/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.04.2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» относительно ООО « Пробайк Плюс».

Срок примененных к предприятию санкций – 3 года.

Инициатором подачи соответствующих документов в СНБО в 2021 году была СБУ. По выводам СБУ, ООО «Пробайк Плюс» имело отношение к контрабанде товаров в т. н. «ДНР» и «ЛНР», а также к финансированию терроризма.

Вместе с тем, письмо, с которым СБУ обращалась в СНБО, было изготовлено только в одном экземпляре для адресата, и во время рассмотрения дела в КАС ВС это письмо уже не сохранилось, поскольку оно было уничтожено (акт № 5/6-10300 от 28.04. 2022).

26 июня 2024 года коллегия судей КАС ВС удовлетворила иск ООО «Пробайк Плюс» в полном объеме, признала противоправным и отменила Указ Президента о применении персональных санкций в отношении ООО «Пробайк Плюс». При этом судья Ян Берназюк составил особое мнение.

Главным мотивом решения суда стала недоказанность вины ООО Пробайк Плюс.

«Проверяя основания для применения санкций, Суд принимает во внимание, что в справке СБУ относительно оснований применения санкций не приведены фактические обстоятельства (доказательства), содержащие информацию о конкретных действиях или событиях, которые можно проверить. Утверждение об использовании ООО «Пробайк Плюс» другим физическим лицом для осуществления противоправной деятельности, наносящей ущерб государственному бюджету, в судебном заседании не доказано.

Ответчик и третье лицо Служба безопасности Украины не предоставили суду никаких доказательств, подтверждающих противоправную деятельность ООО «Пробайк Плюс» или причастных к нему лиц», - указано в решении КАС ВС.

Следует отметить, что на момент решения коллегии КАС ВС сроки применения санкций к ООО «Пробайк Плюс» уже истекли.

Однако решение коллегии КАС ВС было обжаловано в Большую Палату Верховного Суда, которая пока что не постановила окончательного решения в споре.

Впрочем, указанное решение все равно стало первым решением Верховного Суда, которым исковые требования оказавшегося под санкциями СНБО юридического лица были удовлетворены в полном объеме.

Судью отстранили от рассмотрения «санкционных» дел

Последствия решения по делу ООО "Пробайк Плюс" судья Владимир Кравчук ощутил в сентябре.

16 сентября 2024 года СБУ отменила допуск судьи Владимира Кравчука к государственной тайне.

Впоследствии председатель Верховного Суда Станислав Кравченко своим приказом прекратил доступ Владимира Кравчука к информации со степенью секретности.

Таким образом, фактически речь идет об отстранении судьи Владимира Кравчука от рассмотрения дел физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями.

Нюанс состоит также в том, что Владимир Кравчук является председательствующим еще в 8 делах относительно применения санкций СНБО, а как член коллегии судей он принимает участие в рассмотрении еще 24 аналогичных дел.

«Коллеги могут воспринять лишение меня допуска к государственной тайне как наглядную демонстрацию СБУ влияния на судью, как предостережение опрометчивым судьям. Если не устранить эти риски, может случиться так, что в составе Верховного Суда будет создана коллегия из лояльных к СБУ судей, которым и будет предоставлен (продлен) допуск к государственной тайне. Другие судьи будут отстранены от таких дел», - сообщил Владимир Кравчук в Совет правосудия.

Опасный прецедент

Проблема также состоит в том, что СБУ, по сути, придумало способ, которым можно отстранить судью от рассмотрения дел.

При этом следует отметить, что допуск к государственной тайне имеют судьи не только в Верховном Суде, но и в судах первой и апелляционной инстанций.

Соответственно, отмена допуска к государственной тайне не только лишает судью возможности рассматривать определенные категории дел, но и фактически наделяет такого судью неофициальным статусом «неблагонадежного».

Автор: Вячеслав Хрипун

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