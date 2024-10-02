Дроны и дальнобойные ракеты: Рустем Умеров анонсировал увеличение производства оружия в 2025 году

Рустем Умеров отметил, что приоритет Украины — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в 2025 году страна планирует увеличить производство вооружения, а приоритетами являются дроны, дальнобойное оружие и баллистические ракеты. Об этом он сказал во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве 2 октября, пишет «Интерфакс Украина».

«Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты», — заявил Умеров.

Также он анонсировал больше информации о обширной ракетной программе.

«Как вы знаете, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году или до конца года вы услышите многое о том, что будет большая ракетная программа», — сказал он.

Умеров также добавил, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных оборонных предприятий и сосредоточено на заключении долгосрочных соглашений, в том числе на 10 лет.

Ранее Минобороны заявило, что избавится от «слабых мест» в управлении рисками с помощью аудита.

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