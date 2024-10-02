В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра — что известно

Ожидается, что это будет способствовать повышению прозрачности в градостроительстве, развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

В Украине с 1 октября заработало государственное предприятие «Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне». Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Предприятие также будет выполнять функции администратора Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).

«Задача администратора – обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление Градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, облегчающих процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать повышению прозрачности в градостроительстве, развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

В министерстве планируют провести встречи с областными военными администрациями для обсуждения вопроса о предоставлении информации о заказчиках градостроительной документации.

Запланировано также проведение первого обучения общин по работе функционала заказчика градостроительной документации.

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