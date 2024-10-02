В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру — що відомо

Очікується, що це сприятиме підвищенню прозорості у містобудуванні, розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

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В Україні з 1 жовтня запрацювало державне підприємство «Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні». Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Підприємство також виконуватиме функції адміністратора Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).

«Завдання адміністратора – забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління Містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні», — розповіли у відомстві.

Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме підвищенню прозорості у містобудуванні, розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

У міністерстві планують провести зустрічі з обласними військовими адміністраціями для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.

Заплановано також проведення першого навчання громад щодо роботи функціоналу замовника містобудівної документації.

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