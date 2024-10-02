Дрони і далекобійні ракети: Рустем Умєров анонсував збільшення виробництва зброї у 2025 році

Рустем Умєров зазначив, що пріоритет України — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році країна планує збільшити виробництво озброєння, а пріоритетами є дрони, далекобійна зброя та балістичні ракети. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві 2 жовтня, пише «Інтерфакс Україна».

«Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами», — заявив Умєров.

Також він анонсував більше інформації про велику ракетну програму.

«Як ви знаєте, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року або до кінця року ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма», — сказав він.

Умєров також додав, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних оборонних підприємств і зосереджене на укладанні довгострокових угод, зокрема на 10 років.

Раніше Міноборони заявило, що позбудеться «слабких місць» в управлінні ризиками за допомогою аудиту.

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