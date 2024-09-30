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Міноборони заявило, що позбудеться «слабких місць» в управлінні ризиками за допомогою аудиту

14:26, 30 вересня 2024
Аудит дозволить виявити, чи відповідає управління ризиками в Міноборони вимогам міжнародних стандартів.
Міноборони заявило, що позбудеться «слабких місць» в управлінні ризиками за допомогою аудиту
Фото: suspilne.media
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Міністерство оборони України повідомило, що компанія Великої четвірки допоможе відомству вдосконалити систему управління ризиками та комплаєнсу. Про це поінформували на офіційному сайті Міноборони.

Зазначається, що у відомстві розпочато відповідний проект за підтримки програми Спеціального радника з питань оборони Великої Британії, що фінансується Урядом Обʼєднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

«Хочемо продемонструвати суспільству і партнерам ефективність наших трьох ліній захисту в управлінні ризиками. Компанія Великої четвірки вже проаналізувала службу внутрішнього аудиту відомства, що виконує функцію третьої лінії захисту. Зараз розпочинаємо другий етап, під час якого концентруємося на підвищенні ефективності перших двох ліній захисту», - заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Компанія Великої четвірки проаналізує:

систему управління ризиками та комплаєнсу,

чи відповідає управління ризиками вимогам міжнародних стандартів.

У Міноборони додають, що надані рекомендації дозволять позбутися виявлених «слабких місць», зокрема шляхом впровадження кращих світових практик, що дозволить зменшити ризики порушень і покращити контроль за дотриманням норм.

«Це сприятиме підвищенню прозорості та відповідальності в управлінських процесах Міноборони, а також зміцненню довіри з боку міжнародних партнерів», - підкреслив  Станіслав Гайдер.

Раніше Міноборони відновило конкурсний відбір керівників підприємств.

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