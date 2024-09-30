Депутати Бундестагу готують звернення до суду щодо заборони проросійської партії

Група депутатів Бундестагу пропонує заборонити проросійську партію AfD через загрозу демократії.

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Група депутатів німецького Бундестагу вирішила звернутися до Федерального конституційного суду з ініціативою заборонити ультраправу та проросійську партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це повідомило німецьке видання Tagesschau.

Згідно з інформацією, депутати звинувачують AfD у порушенні демократичних принципів країни, зокрема в порушенні людської гідності та загрозі вільному демократичному ладу. За їхніми словами, партія займає агресивну позицію щодо основ демократичного порядку, який закріплений у німецькому законодавстві.

Для подання звернення до суду депутати мають заручитися підтримкою щонайменше 5% членів Бундестагу, що становить 37 депутатів. Поки що ініціативу підтримали представники чотирьох партій: СДПН, ХДС/ХСС, "Зелених" та Лівої партії. Водночас, жодна з цих фракцій поки не висловила підтримки у повному складі.

У проєкті звернення депутати також пропонують альтернативу: якщо суд не оголосить AfD неконституційною, то закликати до припинення державного фінансування цієї партії. Серед головних звинувачень – систематичне порушення статті 1 Основного закону Німеччини, яка гарантує захист людської гідності.

Чи підтримають цю ініціативу інші депутати і як відреагує Конституційний суд, залишається під питанням, проте сама ідея заборони однієї з найбільших ультраправих партій Німеччини вже викликала резонанс у суспільстві.

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