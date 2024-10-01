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На Київщині чоловік, щоб помститися знайомому, підпалив його автомобіль

07:36, 1 жовтня 2024
На Київщині повідомили про підозру зловмиснику, який підпалив авто знайомого.
На Київщині чоловік, щоб помститися знайомому, підпалив його автомобіль
Фото: kv.npu.gov.ua
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У Петропавлівській Борщагівці Київської області, 26-річний місцевий житель підпалив автомобіль Hyundai, який належав його знайомому.

Як повідомила поліція Київської області, між зловмисником та потерпілим напередодні виник конфлікт. Фігурант, прийшовши до припаркованої на вулиці автівки, підпалив заздалегідь заготовлену легкозаймисту речовину, підклав її під колесо та втік. Невдовзі його розшукали та затримали поліцейські.

Внаслідок займання, передня частина автомобіля зазнала суттєвих пошкоджень та транспортний засіб відновленню не підлягає.

«За результатами експертизи, внаслідок пожежі власникові завдано збитків на суму понад 430 тисяч гривень», - повідомили у поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру.

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