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В Киевской области мужчина, чтобы отомстить знакомому, поджег его автомобиль

07:36, 1 октября 2024
В Киевской области сообщили о подозрении злоумышленнику, который поджег авто знакомого.
В Киевской области мужчина, чтобы отомстить знакомому, поджег его автомобиль
Фото: kv.npu.gov.ua
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В Петропавловской Борщаговке Киевской области 26-летний местный житель поджег автомобиль Hyundai, принадлежавший его знакомому.

Как сообщила полиция Киевской области, между злоумышленником и потерпевшим накануне возник конфликт. Фигурант, придя к припаркованному на улице автомобилю, поджег заранее заготовленное легковоспламеняющееся вещество, подложил его под колесо и скрылся. Вскоре его разыскали и задержали полицейские.

В результате возгорания передняя часть автомобиля получила существенные повреждения и транспортное средство восстановлению не подлежит.

«По результатам экспертизы, в результате пожара владельцу нанесен ущерб на сумму более 430 тысяч гривен», - сообщили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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