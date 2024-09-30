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Депутаты Бундестага готовят обращение в суд о запрете пророссийской партии

16:32, 30 сентября 2024
Группа депутатов Бундестага предлагает запретить пророссийскую партию AfD из-за угрозы демократии.
Депутаты Бундестага готовят обращение в суд о запрете пророссийской партии
Источник фото: zn.ua
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Группа депутатов немецкого Бундестага решила обратиться в Федеральный конституционный суд с инициативой запретить ультраправую и пророссийскую партию «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.

Согласно информации, депутаты обвиняют AfD в нарушении демократических принципов страны, в частности в нарушении человеческого достоинства и угрозе свободному демократическому строю. По их словам, партия занимает агрессивную позицию в отношении основ демократического порядка, который закреплен в немецком законодательстве.

Для подачи обращения в суд депутаты должны заручиться поддержкой не менее 5% членов Бундестага, что составляет 37 депутатов. Пока инициативу поддержали представители четырех партий: СДПГ, ХДС/ХСС, «Зеленых» и Левой партии. В то же время, ни одна из этих фракций пока не выразила поддержки в полном составе.

В проекте обращения депутаты также предлагают альтернативу: если суд не объявит AfD неконституционной, то призвать к прекращению государственного финансирования этой партии. Среди главных обвинений - систематическое нарушение статьи 1 Основного закона Германии, которая гарантирует защиту человеческого достоинства.

Поддержат ли эту инициативу другие депутаты и как отреагирует Конституционный суд, остается под вопросом, однако сама идея запрета одной из крупнейших ультраправых партий Германии уже вызвала резонанс в обществе.

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