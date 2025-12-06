Як родичам померлого отримати нараховані, але не виплачені пільги на оплату комуналки
22:29, 6 грудня 2025
Члени сім’ї померлого пільговика можуть звернутися до Пенсійного фонду та отримати нараховані, але невиплачені кошти.
У разі смерті пільговика члени його сім’ї мають право отримати суму невиплачених пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Це передбачено пунктом 14 Порядку, затвердженого постановою Кабміну №373 від 17 квітня 2019 року.
Хто може отримати виплату:
Члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги та яким були нараховані кошти у грошовій готівкотій формі.
Що потрібно подати:
- заяву про виплату невикористаних коштів;
- свідоцтво про смерть;
- паспорт громадянина України;
- довідку з реквізитами банківського рахунку.
Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Виплата проводиться лише за умови подання заяви до завершення бюджетного періоду.
