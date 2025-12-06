  1. В Украине
Как родственникам умершего получить начисленные, но не выплаченные льготы на оплату коммунальных услуг

22:29, 6 декабря 2025
Члены семьи умершего льготника могут обратиться в Пенсионный фонд и получить начисленные, но невыплаченные средства.
В случае смерти льготника члены его семьи имеют право получить сумму невыплаченных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено пунктом 14 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года.

Кто может получить выплату:

Члены семьи умершего, на которых распространялись льготы и которым были начислены средства в денежной наличной форме.

Что необходимо подать:

  • заявление о выплате неиспользованных средств;
  • свидетельство о смерти;
  • паспорт гражданина Украины;
  • справку с реквизитами банковского счета.

Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Выплата проводится только при условии подачи заявления до окончания бюджетного периода.

