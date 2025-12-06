Как родственникам умершего получить начисленные, но не выплаченные льготы на оплату коммунальных услуг
22:29, 6 декабря 2025
Члены семьи умершего льготника могут обратиться в Пенсионный фонд и получить начисленные, но невыплаченные средства.
В случае смерти льготника члены его семьи имеют право получить сумму невыплаченных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено пунктом 14 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года.
Кто может получить выплату:
Члены семьи умершего, на которых распространялись льготы и которым были начислены средства в денежной наличной форме.
Что необходимо подать:
- заявление о выплате неиспользованных средств;
- свидетельство о смерти;
- паспорт гражданина Украины;
- справку с реквизитами банковского счета.
Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Выплата проводится только при условии подачи заявления до окончания бюджетного периода.
