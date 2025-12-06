Как родственникам умершего получить начисленные, но не выплаченные льготы на оплату коммунальных услуг

Члены семьи умершего льготника могут обратиться в Пенсионный фонд и получить начисленные, но невыплаченные средства.

В случае смерти льготника члены его семьи имеют право получить сумму невыплаченных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено пунктом 14 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №373 от 17 апреля 2019 года.

Кто может получить выплату:

Члены семьи умершего, на которых распространялись льготы и которым были начислены средства в денежной наличной форме.

Что необходимо подать:

заявление о выплате неиспользованных средств;

свидетельство о смерти;

паспорт гражданина Украины;

справку с реквизитами банковского счета.

Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Выплата проводится только при условии подачи заявления до окончания бюджетного периода.

