У Китаї на дороги випустили робота-регулювальника на базі ШІ

21:51, 6 грудня 2025
Новий пристрій допомагатиме регулювати транспорт і попереджати порушення правил руху.
У китайському місті Ханчжоу розпочав роботу новий робот Hangxing No. 1, створений для контролю дорожнього руху. Про це повідомляє CCTV.

Пристрій розроблено під керівництвом місцевої дорожньої поліції, його офіційне випробування стартувало 1 грудня. Робот оснащений камерами та сенсорами, які дозволяють регулювати рух транспорту та пішоходів, відтворюючи стандартні жести регулювальника, зокрема «рух прямо» та «зупинка». Hangxing No. 1 також використовує цифровий свисток і синхронізується зі світлофорними системами.

Робот у реальному часі фіксує порушення правил дорожнього руху — їзду без шолома, перетин стоп-лінії та переходи дороги у недозволених місцях. При виявленні порушення він одразу подає голосове попередження.

Місцева поліція повідомляє, що система має можливість безперервного навчання на перехрестях. У майбутньому планується інтеграція мовних моделей, що дозволить роботу проводити освітні бесіди з безпеки, надавати довідкову інформацію та вести складні голосові взаємодії.

Точні дані про автономність Hangxing No. 1 не оприлюднені, однак аналогічні патрульні роботи в інших регіонах працюють 6–8 годин на одному заряді.

