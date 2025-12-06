В Китае на дороги выпустили робота-регулировщика на базе ИИ

Новое устройство будет помогать регулировать транспорт и предупреждать нарушения правил движения.

В китайском городе Ханчжоу начал работу новый робот Hangxing No. 1, созданный для контроля дорожного движения. Об этом сообщает CCTV.

Устройство разработано под руководством местной дорожной полиции, его официальное испытание стартовало 1 декабря. Робот оснащен камерами и сенсорами, которые позволяют регулировать движение транспорта и пешеходов, воспроизводя стандартные жесты регулировщика, в частности «движение прямо» и «остановка». Hangxing No. 1 также использует цифровой свисток и синхронизируется со светофорными системами.

Робот в реальном времени фиксирует нарушения правил дорожного движения — езду без шлема, пересечение стоп-линии и переходы дороги в неположенных местах. При обнаружении нарушения он сразу подает голосовое предупреждение.

Местная полиция сообщает, что система имеет возможность непрерывного обучения на перекрестках. В будущем планируется интеграция языковых моделей, что позволит роботу проводить образовательные беседы по безопасности, предоставлять справочную информацию и вести сложные голосовые взаимодействия.

Точные данные об автономности Hangxing No. 1 не обнародованы, однако аналогичные патрульные роботы в других регионах работают 6–8 часов на одном заряде.

